{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 63,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
18:32  10 мая 2017 0

Путин лично наградил спецназовцев за бой с 300 боевиками в Сирии

Командир группы Сил спецопераций удостоен звания Героя РоссииФото: Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин наградил четверых военнослужащих сил специальных операций, отличившихся при выполнении боевого задания на территории Сирийской Арабской Республики. Командиру группы спецназа вручена золотая звезда Героя России, его подчинённым — боевые ордена.

Фамилии спецназовцев не разглашаются.

Как сообщил телеканал «Россия 24» в программе «Вести», офицеры отличились при освобождении Алеппо, где они выполняли задание по наведению на цель самолётов и корректировке огня. Из-за несогласованных действий сирийских военных, оставивших позиции, группе спецназа ВС РФ из 16 человек пришлось в течение двух дней сдерживать атаки 300 боевиков.

Как рассказали сами военнослужащие, если бы террористы прорвались и смогли занять господствующие высоты, на их возвращение ушли бы недели, не говоря о потерях, которые предстояло бы понести.

Отметим, в марте прошлого года Владимир Путин вручил государственные награды участникам операции в Сирии в Георгиевском зале Кремля. Тогда, по информации РБК, сразу четверо военнослужащих получили звание Героя России, 17 — стали кавалерами орденов Мужества, Святого Георгия, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством».

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров