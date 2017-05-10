18:32 10 мая 2017 0

Командир группы Сил спецопераций удостоен звания Героя России Фото: Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин наградил четверых военнослужащих сил специальных операций, отличившихся при выполнении боевого задания на территории Сирийской Арабской Республики. Командиру группы спецназа вручена золотая звезда Героя России, его подчинённым — боевые ордена.

Фамилии спецназовцев не разглашаются.

Как сообщил телеканал «Россия 24» в программе «Вести», офицеры отличились при освобождении Алеппо, где они выполняли задание по наведению на цель самолётов и корректировке огня. Из-за несогласованных действий сирийских военных, оставивших позиции, группе спецназа ВС РФ из 16 человек пришлось в течение двух дней сдерживать атаки 300 боевиков.

Как рассказали сами военнослужащие, если бы террористы прорвались и смогли занять господствующие высоты, на их возвращение ушли бы недели, не говоря о потерях, которые предстояло бы понести.

Отметим, в марте прошлого года Владимир Путин вручил государственные награды участникам операции в Сирии в Георгиевском зале Кремля. Тогда, по информации РБК, сразу четверо военнослужащих получили звание Героя России, 17 — стали кавалерами орденов Мужества, Святого Георгия, «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством».