Появилось фото после крушения плавучего крана в Севастополе, где погибли люди

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту крушения плавучего крана, в результате которого погибли два человека и более 20 были травмированы. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю, там же опубликовали первые фото с места происшествия.