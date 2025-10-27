Появилось фото после крушения плавучего крана в Севастополе, где погибли люди
По факту крушения плавучего крана возбудили дело (архивное фото)
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту крушения плавучего крана, в результате которого погибли два человека и более 20 были травмированы. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю, там же опубликовали первые фото с места происшествия.
«В результате трагедии погибло 2 человека, более 20 получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написали в telegram-канале СК по Крыму и Севастополю. Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц. Подчеркивается, что следствие тщательно установит причины происшествия.
В Севастополе рухнул плавучий кран
На место инцидента в Севастополе направлена группа опытных следователей и криминалистов, которые проводят осмотр места происшествия и собирают необходимые доказательства. Ход расследования взят на личный контроль исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления Евгением Рудневым.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.