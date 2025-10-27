Фонд «Защитники Отечества» сможет помогать бойцам подразделения «Шторм Z»

«Наше предложение об уравнивании прав участников подразделения „Шторм Z“ в марте этого года поддержал Президент на встрече с социальными координаторами. Теперь и эта категория участников спецоперации сможет получать меры поддержки, которые предоставляет фонд „Защитники Отечества“», — написала Анна Цивилева в своем telegram -канале.

Решение об уравнивании социальной поддержки стало возможным после подписания президентом России Владимиром Путиным закона, по которому добровольцы-штурмовики, воевавшие на фронте СВО, могут получить статус ветерана или инвалида боевых действий. Речь идет о тех бойцах, кто с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключил соглашение с военным ведомством и непосредственно принимал участие в выполнении задач на территории спецоперации.