Путин усилил эффект «Буревестника» ракетой Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын одновременно испытали новейшие ракеты Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU

Президент Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын одновременно послали мощный сигнал Западу, испытав новейшие ракеты. На встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле 27 октября Путин заявил, что в отношениях между странами все идет по плану. Этот контакт, как объяснили эксперты URA.RU, лишний раз напомнил оппонентам, что Москва и Пхеньян — союзники не на словах, а на деле. Они готовы защищать друг друга от агрессивных шагов США и их партнеров.

Кремль показал лишь первые секунды встречи Путина и Цой Сон Хи. Они тепло поприветствовали друг друга в Представительском кабинете Сенатского дворца. Глава МИД КНДР поблагодарила российского лидера за возможность встретиться, несмотря на большую занятость.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи поблагодарила Путина за теплый прием Фото: Администрация Президента России / http://www.kremlin.ru

«Большое удовольствие увидеться с вами. Самые наилучшие пожелания передавайте председателю государственных дел Ким Чен Ыну. Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану», — сказал Путин.

Предметное общение проходило уже за закрытыми дверями. Перед встречей в Кремле глава МИД КНДР провела переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Он отметил, что отношения двух стран получили мощный импульс, добавив, что Россия никогда не забудет подвиги северокорейских военных при освобождении Курской области.

Северная Корея поддерживает усилия России Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Неизменно поддерживаем политику российского руководства, направленную на отстаивание суверенитета государства, территориальной целостности, международной справедливости, а также на осуществление дела строительства сильной России», — подчеркнула Цой Сон Хи. Она находится с рабочим визитом в Москве с 26 по 28 октября.

Примечательно, что Россия и КНДР перед этим послали серьезный сигнал Западу. Путин 26 октября заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник», сам пуск состоялся 21 октября. Пхеньян 22 октября провел испытания новой тактической баллистической ракеты Hwasong-11Ma с гиперзвуковым планирующим блоком. Как отмечают в американских СМИ, это северокорейское оружие практически невозможно отследить, а по характеристикам оно похоже на российский «Искандер».

Путин и Ким Чен Ын, возможно, и не договаривались одновременно проводить серьезные испытания ракет, которые привлекли к себе внимание мировой общественности, но Запад точно увидел в этом общий сигнал со стороны России и КНДР, считает главный редактор аналитического центра «Геополитика.ру» Леонид Савин. «В любом случае это уже на Западе восприняли как некий сигнал, — отметил политолог. —

Между нашими оборонными ведомствами и разведкой налажено тесное сотрудничество и есть понимание как делать определенные маркеры, подавать сигналы нашим оппонентам за океаном. Надеюсь, что там это восприняли должным образом. Трамп уже отреагировал на испытания "Буревестника"”.

Комментируя успешное тестирование российской ракеты, Трамп сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры. При этом, по его словам, у берегов России якобы находится «величайшая в мире» американская атомная подлодка. Говоря о КНДР, Трамп заявил 25 октября, что готов встретиться с Ким Чен Ыном.

Трамп стремится разрушить связи России с союзниками, уверен политолог Фото: Official White House / Shealah Craighead

«Стратегическая линия Пхеньяна понятна, мы вряд ли сможем что-то посоветовать северокорейцам в диалоге с американцами. Трамп же понимает, что ему будет очень сложно разрушить альянс между Россией, КНДР, Китаем, Ираном, другими странами. Но он будет пытаться это делать под видом миротворца, хотя в отношении Венесуэлы идет явно не миротворческая риторика», — заявил Савин.

России важно показать миру, что у нее есть надежный военный союзник, отметил доцент факультета мировой политики МГУ Евгений Ким. Причем это союзник не на словах, а на деле.

“Северокорейские воины показали большую выучку и умение в боях в Курской области. Это союзник, готовый с оружием защищать нашу страну. Это единственная страна, заявившая, что всегда будет с нами”, — пояснил востоковед.

Как сообщал 21 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн, саперы из КНДР и сейчас активно участвуют в разминировании территории. Отношения между странами развиваются не только в военной области, идет расширение сотрудничества в экономике, науке, культуре, продолжил Савин. В Пхеньяне 9 октября выступали российские деятели искусства на 80-летии основания Трудовой партии Кореи, а Ким Чен Ын лично общался с исполнителем Ярославом Дроновым, более известным как Shaman.