Запрет на стирку и прогулки по ночам: что можно и нельзя делать 28 октября

В народе верили, что выходить на улицу ночью 28 октября опасно

По народному календарю 28 октября отмечают день Ефимия Осеннего. Считалось, что в этот день осень плавно переходит в предзимье. За сотни лет вокруг этой даты сложились свои приметы и традиции. О том, что можно и нельзя делать 28 октября — в материале URA.RU.

История праздника Ефимия Осеннего 28 октября

28 октября по народному календарю отмечается день Ефимия Осеннего. В православной традиции в этот день вспоминают преподобного Евфимия Солунского, жившего в IX веке. Святой родился под именем Никита, рано женился, но вскоре оставил семью и посвятил жизнь Богу. Он подвизался в монастырях Палестины и Афона, где прославился смирением, молитвой и строгим постом. Позже основал монашескую обитель близ Салоник, восстановив разрушенный монастырь святого Андрея.

В народе этот день считали переходом от осени к предзимью. В народе говорили: «Ефимий холодом корни трав с землей смыкает, насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает».

Народные традиции и поверья на Ефимия Осеннего 28 октября

С Ефимия Осеннего начиналось настоящее похолодание, природа засыпала, а зима набирала силу — говорили, что когда ночи становились длиннее, просыпаются и нечистые силы, которые летом прятались от взгляда. Крестьяне верили, что именно в этот день в дом может вернуться кикимора — пакостница, которая рвет ткань, путает пряжу, бьет горшки и мешает хозяйкам работать.

Считалось, что во время праздника в дом может наведаться Кикимора

Чтобы защититься от ее проделок, женщины осеняли ткацкий стан крестом и обращались с молитвой к святому Ефимию. Если же кикимору вдруг удавалось увидеть — нужно было трижды перекреститься и произнести: «Святой Ефимий, спаси и сохрани от зла!»

Так как этот день на Руси считался временем подготовки к зиме и очищения дома, люди старались завершить все важные дела заранее. 28 октября не рекомендовалось заниматься уборкой и стиркой, считалось, что таким образом можно «вымыть» из дома удачу. Вместо этого женщинам советовали отдыхать, пить чай с семьей, заниматься легким рукоделием или чтением молитв.

Что нельзя делать 28 октября

В народных приметах и поверьях этот день имел множество запретов:

Нельзя стирать и гладить одежду — по поверью, это может привлечь болезни.

Не пересчитывать деньги — к утрате достатка.

Не выходить из дома после захода солнца — можно встретить нечистую силу.

Не стоит смотреть ночью на звезды — увидев падающую, можно навлечь беду.

Не ходить в лес — там бродит «осенняя нечисть».

Не ругаться и не злословить — любое слово может «обернуться».

Не предаваться унынию и сожалению — домовой обидится и начнет пакостить.

Что можно делать 28 октября

Несмотря на множество запретов, у Ефимия Осеннего было и свое благословение на добрые дела:

Женщинам разрешалось заниматься легким рукоделием, работать с тканями и нитками — это сулило теплую и спокойную зиму.

Мужчинам — чинить дом, мастерить и готовить зимние принадлежности.

Можно сходить в баню — это очищало тело и душу перед зимним временем.

Хорошо заняться спортом или физическим трудом — для укрепления здоровья.

Стоит проявить решительность на работе — день способствует карьерному росту.

Провести вечер с семьей или друзьями — чтобы дом наполнился теплом и миром.

Народные приметы 28 октября

Кошка, пьющая много воды на праздник, предупреждает о ненастье

Наши предки внимательно следили за природой, ведь по ней можно было предсказать, какой будет зима и будущий урожай:

Выпал снег — к хорошему урожаю хлеба.

Красноватый свет вокруг луны — к ненастью.

Над восходящим солнцем облако — к перемене погоды.

Кошка пьет много воды — к плохой погоде.

Собака воет и не ест — к морозам и осадкам.

Облака, обрамляющие солнце утром — к дождю и ветру.

Снег покрыл землю — не растает до весны.

Церковная память святого Евфимия Солунского