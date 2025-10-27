Ушаков рассказал, готов ли Путин встретиться с Трампом
Путин готов к встрече с Трампом, если она будет проработана
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин готов провести встречу с главой США Дональдом Трампом, однако никаких временных ориентиров по такому саммиту нет. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами — она сохраняется», — сказал Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о временных ориентирах по встрече Путина и Трампа. Ответ Ушакова опубликован в telegram-канале журналиста.
Помощник президента России отметил, что не знает, может ли такая встреча состоятся до Нового года, поскольку все меняется очень быстро. Ушаков напомнил, что саммит Путина и Трампа на Аляске удалось организовать в кратчайшие сроки.
Ранее после телефонного разговора президентов России и США появилась информация о подготовке их личной встречи в Будапеште, Венгрия. Однако позже американский лидер в очередной раз объявил, что разочарован Москвой, и отменил саммит.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.