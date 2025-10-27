Ушаков рассказал, готов ли Путин встретиться с Трампом

Путин готов к встрече с Трампом, если она будет проработана Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин готов провести встречу с главой США Дональдом Трампом, однако никаких временных ориентиров по такому саммиту нет. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Ориентиров нет, но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами — она сохраняется», — сказал Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о временных ориентирах по встрече Путина и Трампа. Ответ Ушакова опубликован в telegram-канале журналиста.

Помощник президента России отметил, что не знает, может ли такая встреча состоятся до Нового года, поскольку все меняется очень быстро. Ушаков напомнил, что саммит Путина и Трампа на Аляске удалось организовать в кратчайшие сроки.

