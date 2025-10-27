Замгубернатора Краснодарского края ушла в отставку из-за личных убеждений
Уходя, Минькова поблагодарила людей, с которыми ей довелось работать
Фото: Муниципальное образование Гулькевичского района Краснодарского края
Замглавы Краснодарского края Анна Минькова покинула пост из-за личных убеждений. Об этом она сообщила в соцсетях, поблагодарив всех, с кем ей довелось работать.
«С сегодняшнего дня я больше не занимаю пост вице-губернатора. Я сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями», — написала Анна Минькова в своем telegram-канале.
По ее словам, десять лет, которые она провела на посту, были значимы для социальной жизни Краснодарского края. На протяжении всего периода регион сталкивался с немалыми вызовами.
Минькова поблагодарила министров и всю свою команду за работу и выдающиеся результаты, врачей, педагогов, работников соцслужб, учреждений культуры, журналистов — за их вклад и заботу о людях, а также всех тех, кто интересовался ее работой. Бывшая замгубернатора подчеркнула, что сохранит аккаунты в соцсетях, но больше не сможет отвечать на обращения граждан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.