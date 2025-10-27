Замгубернатора Краснодарского края ушла в отставку из-за личных убеждений

Уходя, Минькова поблагодарила людей, с которыми ей довелось работать Фото: Муниципальное образование Гулькевичского района Краснодарского края

Замглавы Краснодарского края Анна Минькова покинула пост из-за личных убеждений. Об этом она сообщила в соцсетях, поблагодарив всех, с кем ей довелось работать.

«С сегодняшнего дня я больше не занимаю пост вице-губернатора. Я сама приняла это решение, продиктованное личными убеждениями», — написала Анна Минькова в своем telegram-канале.

По ее словам, десять лет, которые она провела на посту, были значимы для социальной жизни Краснодарского края. На протяжении всего периода регион сталкивался с немалыми вызовами.

