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18:10  10 мая 2017 0

Глава Ханты-Мансийска зарабатывает больше губернатора и катается на мотоцикле Honda

Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Максим Ряшин раскрыл свои доходы перед ханты-мансийцамиФото: Алексей Григорьев © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин опубликовал сведения о доходах и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

Согласно официальным цифрам, доход Ряшина составил 5,1 млн рублей. 908 тыс. рублей из них градоначальник задекларировал, как доход за неиспользованный отпуск. Мэр окружного центра владеет домом площадью 240 кв. метров, а также земельным участком площадью 1,1 тыс. кв. метров. В автопарке — Toyota Land Cruiser 200 и мотоцикл Honda. Жена Максима Ряшина заработала за год 3,5 тыс. рублей и передвигается на Infiniti.

Ранее своих декларации за 2016 год опубликовали члены правительства Югры. Самым низкооплачиваемым чиновником оказалась губернатор Наталья Комарова, которая официально заработала немногим более 2,9 млн рублей.

Эльдар Булатов
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