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18:53  10 мая 2017 0

В ХМАО вице-мэр попросил о понижении в должности

Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
В мэрии Сургута новая отставка - заявление написал вице-мэр по строительствуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Замглавы Сургута по строительным вопросам Алексей Усов написал заявление об отставке. Чиновник намерен вернуться в городской департамент архитектуры и градостроительства, сообщили «URA.RU» источники в администрации.

Сам Алексей Усов в телефонном разговоре подтвердил свой уход с поста вице-мэра. Чиновник пообещал рассказать подробности своего решения позднее, однако впоследствии отключил мобильный телефон. Получить комментарии в пресс-службе администрации на момент публикации также не удалось.

По данным инсайдеров, Алексей Усов написал не только заявление об отставке, но и прошение о восстановлении в должности заместителя директора городского департамента архитектуры и градостроительства.

Алексей Усов стал вице-мэром в январе 2017 года после отставки Александра Шатунова — на этом посту чиновник не проработал и полугода. По данным инсайдеров, его назначение изначально было временным. Как ранее сообщало «URA.RU», в мэрии планируется появление нового замглавы — должность должен занять чиновник из Москвы Роман Меркулов. По всей видимости, ему отдадут блок строительных вопросов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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