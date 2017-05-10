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Главные новости Челябинской области
19:33  10 мая 2017 0

Челябинску пообещали набережную, как в Мадриде. ФОТО

Виды сверху с Челси. Челябинск, река миасс, вид на будущий конгресс-холл к шос
На этом месте появится кусочек Испании. Или ПортугалииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реконструкция набережной реки Миасс в Челябинске обойдется в 1,6 млрд рублей. Об этом в среду, 10 мая, на совещании по подготовке саммитов ШОС и БРИКС заявил представитель инвестгруппы «РВМ Капитал» Алексей Павлюк.

Проект предусматривает облагораживание прилегающей территории, создание плоскостных торгово-развлекательных центров, пешеходной зоны и велодорожек. Самыми затратными обещают стать работы по сужению русла реки и его чистке. «Если этого не будет сделано, и река по-прежнему будет выглядеть заросшим болотом, туда никто не пойдет. А нам нужно, чтобы набережная была не хуже, чем в Лиссабоне и ли Мадриде», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский, председательствовавший на совещании.

Озабоченность губернатора вызывает также завершение транспортной развязки возле цирка, где предполагается построить общественно-деловой центр — работы следует начать не позднее июля. Для этого предстоит снести старое общежитие для артистов (новое задние появится по программе реконструкции цирка) и расположенный поблизости пункт шиномонтажа. Живописно разбросанные старые покрышки, на взгляд главы области, слабо гармонируют с масштабными планами.

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Губернатор Дубровский «дает установку» на ускорение подготовки к саммитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще одной «жертвой» запланированных на 2020 год саммитов должна стать популярная АЗС «ЛУКОЙЛа» на улице Труда. Ее расположение на оживленном отрезке между ТРК «Родник» и перекрестком с улицей Энгельса делает заправку весьма выгодным активом компании. Но, увы, будет мешать строящемуся за «Гагарин-парком» Конгресс-холлу. Урегулировать отношения с «ЛУКОЙЛом» должны городские власти.

Владимир Васин
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