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Главные новости Курганской области
20:02  10 мая 2017 0

Комиссия отклонила две трети заявок курганцев на благоустройство дворов

Ямы на дорогах и во дворах. Курган, лужа, двор дома
Всего на рассмотрение комиссии поступило 267 заявок на участие в федеральном проектеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Общественная комиссия по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды в 2017 году» отклонила 173 из 267 поступивших заявок на благоустройство дворовых территорий Кургана. 94 заявки были рекомендованы к дальнейшему рассмотрению и проработке администрацией города, сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам председателя комиссии, депутата городской Думы Юрия Калинина, одной из причин для отказа стало отсутствие документов, которые входили в обязательный перечень (акта обследования дворовой территории многоквартирного дома и протокола общего собрания собственников помещений).

В ряде случаев эти документы были оформлены неверно: голосование за участие в проекте среди собственников проводилось поквартирно, а не по количеству квадратных метров на каждого собственника. Кроме того, участие в проекте возможно лишь при наличии 50% голосов собственников, проголосовавших «за». Это касается и тех дворов, которые являются общими для нескольких домов.

Члены комиссии рассмотрели 94 заявки и проставили соответствующие баллы. Первоочередное право на участие в проекте по благоустройству дворов получат те дома, которые набрали наибольшее количество баллов. 22 мая будет принято решение и утвержден список домов, которые станут участниками проекта в 2017 году. На эти цели Курган получил 60 млн рублей.

Остальные дворы, которые по тем или иным причинам не попадут в план благоустройства в текущем году, войдут в план следующих лет. В целом программа рассчитана на пять лет.

В четверг, 11 мая, в Кургане пройдет круглый стол по проблемам и особенностям реализации проекта благоустройства, который проведет член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Анна Бояркина
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