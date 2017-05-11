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11 мая 2017
10 мая 2017
02:55  11 мая 2017 0

Катю Лель внесли в черный список украинских властей

Кате Лель запретили въезд на УкраинуФото: Википедия

Российская певица Катя Лель попала в базу украинского сайта «Миротворец». Отныне исполнительнице закрыт въезд на Украину из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.

Екатерину Чупринину (таково настоящее имя Кати Лель) внесли в черный список за «незаконное пересечение государственной границы Украины» во время концертной деятельности, сообщает РИА «Новости».

На данный момент среди товарищей по несчастью Кати Лель — российские артисты Юлия Самойлова, Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Григорий Лепс, путешественник Федор Конюхов.

Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых считает «изменниками родины». Так, после обнародования данных журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, в адрес некоторых из них стали поступать угрозы.

Наталья Володина
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