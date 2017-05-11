В России «оцифруют» все кладбища

04:29 11 мая 2017 0

Цифровая карта всех кладбищ появится в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цифровая карта всех кладбищ появится в России. Найти точное место захоронения в электронной базе можно будет по имени и дате рождения покойного на сайте «Кладбищароссии.рф».

Как сообщают «Известия», в настоящее время «оцифрованы» только Санкт-Петербург и Ленинградская область. Автором проекта стало ООО «РусКладбища». По словам директора компании Максима Логанова, Роскомнадзор уже дал разрешение на обработку персональных данных. В тоже время на сайте нельзя просмотреть список всех захоронений, можно найти только данные о конкретном человеке. Для этого нужно знать его фамилию, имя и отчество, дату рождения и дату смерти. Место на кладбище появится на электронной карте.

На сайте будут и обычные кладбища, и мемориалы, и воинские захоронения. Все данные пока проверяются вручную.

Единой базы захоронений в масштабах всей страны в России пока нет. Ранее высказывались идеи создать сайт, куда каждый пользователь смог бы вносить данные о своих родных и близких, однако продолжения они так и не получили.

По мнению экспертов «Известий», новый проект поспособствует большему порядку в похоронном деле, а также поможет родственникам покойных и организациям в поисках захоронений.