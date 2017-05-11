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11 мая 2017
10 мая 2017
05:19  11 мая 2017 0

В ночь перед убийством Павла Шеремета возле его дома был замечен сотрудник СБУ

Разное. Ханты-Мансийск., видеонаблюдение, видеокамера
Украинские журналисты нашли на записях камер видеонаблюдения сотрудника СБУФото: Александр Елизаров © URA.RU

В ночь перед убийством Павла Шеремета возле дома журналиста в Киеве был замечен сотрудник Службы безопасности Украины. Украинские журналисты опознали человека по имени Игорь Устименко на записях с камер видеонаблюдения.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Под его автомобилем Skoda Octavia сработало взрывное устройство. Главной версией убийства стала месть за профессиональную деятельность журналиста.

Как передает «Федеральное агентство новостей», украинские журналисты из проекта «Следствие.Инфо» провели собственное расследование гибели Шеремета и впоследствии обнародовали видеозапись с камер возле его дома. По результатам расследования вышел документальный фильм, в котором говорится, что за Шереметом была установлена слежка.

Журналисты сделали вывод, что Устименко был возле дома Шеремета, когда под машину журналиста была подложена взрывчатка. Игоря Устименко не обвиняют в убийстве Шеремета, однако журналисты не понимают, почему он не хочет поделиться своей версией событий.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, заявила, что Игорь Устименко был уволен со службы еще в 2014 году и на момент гибели Павла Шеремета не имел к СБУ никакого отношения, передает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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