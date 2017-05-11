Статус ДНР и ЛНР обсудят в Европарламенте

06:22 11 мая 2017 0

Права Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение рассмотрят в Европарламенте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Права Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение могут стать темой обсуждения на одном из заседаний Европарламента.

Как сообщают «Известия», вопрос о статусе непризнанных республик намерена поставить евродепутат от Италии Элеонора Фаренца. Она уже заявила, что Евросоюзу должно быть стыдно поддерживать Киев в его действиях против Донбасса.

«Нужно рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом», — заявила Фаренца «Известиям».

Элеонора Фаренца в составе международной делегации политиков в начале мая посетила Донецк и Луганск. Итальянский депутат собирается подготовить ответную поездку представителей ДНР и ЛНР в Брюссель.