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11 мая 2017
10 мая 2017
06:22  11 мая 2017 0

Статус ДНР и ЛНР обсудят в Европарламенте

Клипарт, разное. Донецк, донецк
Права Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение рассмотрят в ЕвропарламентеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Права Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение могут стать темой обсуждения на одном из заседаний Европарламента.

Как сообщают «Известия», вопрос о статусе непризнанных республик намерена поставить евродепутат от Италии Элеонора Фаренца. Она уже заявила, что Евросоюзу должно быть стыдно поддерживать Киев в его действиях против Донбасса.

«Нужно рассмотреть эту проблему на международном уровне и показать, как простой народ отважно ведет борьбу за свою свободу, сражаясь с сегодняшним фашизмом», — заявила Фаренца «Известиям».

Элеонора Фаренца в составе международной делегации политиков в начале мая посетила Донецк и Луганск. Итальянский депутат собирается подготовить ответную поездку представителей ДНР и ЛНР в Брюссель.

Наталья Володина
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