Россиянам не хватает денег на общественный транспорт и услуги ЖКХ

06:52 11 мая 2017 0

В 2017 году подешевели продукты, но стали дороже одежда и социальные услуги Фото: Nickolas Titkov/Flickr

Россияне стали тратить меньше денег на еду. Об этом свидетельствуют данные Ростата за первый квартал 2017 года. Это объясняется удешевлением некоторых продуктов — мяса, овощей, яйца. Однако цены снижались неравномерно: так, капуста подешевела на 40%, а мясо — всего на 3-7%.

В то же время стали дороже услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте, а также одежда. В частности, покупательная способность на оплату проезда в автобусе уменьшилась на 12%.

Как отмечают «Известия», аналитики связывают такое положение дел с разным уровнем инфляции на разные виды товаров. По мнению, экспертов, «коммуналка» и транспорт будут дорожать и дальше.

Причину повышения цен на услуги ЖК, в том числе, объясняется растущей задолженностью. Коммунальные компании закладывают в тарифы уже имеющиеся и будущие долги жильцов.