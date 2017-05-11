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11 мая 2017
10 мая 2017
06:52  11 мая 2017 0

Россиянам не хватает денег на общественный транспорт и услуги ЖКХ

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
В 2017 году подешевели продукты, но стали дороже одежда и социальные услугиФото: Nickolas Titkov/Flickr

Россияне стали тратить меньше денег на еду. Об этом свидетельствуют данные Ростата за первый квартал 2017 года. Это объясняется удешевлением некоторых продуктов — мяса, овощей, яйца. Однако цены снижались неравномерно: так, капуста подешевела на 40%, а мясо — всего на 3-7%.

В то же время стали дороже услуги ЖКХ и проезд в общественном транспорте, а также одежда. В частности, покупательная способность на оплату проезда в автобусе уменьшилась на 12%.

Как отмечают «Известия», аналитики связывают такое положение дел с разным уровнем инфляции на разные виды товаров. По мнению, экспертов, «коммуналка» и транспорт будут дорожать и дальше.

Причину повышения цен на услуги ЖК, в том числе, объясняется растущей задолженностью. Коммунальные компании закладывают в тарифы уже имеющиеся и будущие долги жильцов.

Наталья Володина
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