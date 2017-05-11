Букмекеры назвали главного фаворита «Евровидения»

08:19 11 мая 2017 0

Коэффициент на победу итальянца составляет 6/5 Скрин видео Youtube

Букмекеры определили фаворита на «Евровидении 2017» в Киеве. По их мнению, первое место займет итальянец Франческо Габбиани.

Второй полуфинал Евровидения пройдет в столице Украины в четверг, 11 мая, напоминает РИА «Новости».

По результатам первого полуфинала определились артисты, которые пройдут в финал. Зрители смогут увидеть представителей Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии на главном соревновательном этапе конкурса.

Ранее среди фаворитов конкурса также упоминался Кристиан Костов — 17-летний уроженец Москвы, участник одного из сезонов российского детского «Голоса». Кристиан пел в команде Димы Билана, на Евровидение он поехал от Болгарии.