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11 мая 2017
10 мая 2017
08:19  11 мая 2017 0

Букмекеры назвали главного фаворита «Евровидения»

Коэффициент на победу итальянца составляет 6/5Скрин видео Youtube
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Букмекеры определили фаворита на «Евровидении 2017» в Киеве. По их мнению, первое место займет итальянец Франческо Габбиани.

Второй полуфинал Евровидения пройдет в столице Украины в четверг, 11 мая, напоминает РИА «Новости».

По результатам первого полуфинала определились артисты, которые пройдут в финал. Зрители смогут увидеть представителей Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии на главном соревновательном этапе конкурса.

Ранее среди фаворитов конкурса также упоминался Кристиан Костов — 17-летний уроженец Москвы, участник одного из сезонов российского детского «Голоса». Кристиан пел в команде Димы Билана, на Евровидение он поехал от Болгарии.

Семен Гринберг
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