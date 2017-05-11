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11 мая 2017
10 мая 2017
08:22  11 мая 2017 0

США хотят запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы

Клипарт. Екатеринбург, ноутбук, клавиатура, компьютерная игра
В США запретят летать с ноутбукамиФото: Александр Константинов © URA.RU

Власти Соединенных Штатов обсуждают возможность введения запрета на пронос ноутбуков в самолеты, прилетающие из Европы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства национальной безопасности США Дэвид Лапан.

Пока окончательное решение по данному вопросу не принято, однако в министерстве идет серьезное обсуждение введения этой меры безопасности для пассажиров самолетов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Этой весной в США ввели запрет на пронос на борт самолетов крупной электроники. Мера действует для десяти крупных аэропортов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Пассажиры могут брать с собой только мобильные телефоны, сдавая остальную технику в багаж, передает «Эхо Москвы».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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