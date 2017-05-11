США хотят запретить проносить ноутбуки на рейсы из Европы

08:22 11 мая 2017 0

В США запретят летать с ноутбуками Фото: Александр Константинов © URA.RU

Власти Соединенных Штатов обсуждают возможность введения запрета на пронос ноутбуков в самолеты, прилетающие из Европы. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства национальной безопасности США Дэвид Лапан.

Пока окончательное решение по данному вопросу не принято, однако в министерстве идет серьезное обсуждение введения этой меры безопасности для пассажиров самолетов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Этой весной в США ввели запрет на пронос на борт самолетов крупной электроники. Мера действует для десяти крупных аэропортов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Пассажиры могут брать с собой только мобильные телефоны, сдавая остальную технику в багаж, передает «Эхо Москвы».