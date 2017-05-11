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10:01  11 мая 2017 0

Все подтвердилось. Стратегический блок вопросов в мэрии Сургута отдали предпринимателю из Москвы

Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
В администрации Сургута новый вице-мэр по строительствуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Сургута официально назначен новый вице-мэр. Должность замглавы по строительным вопросам получил Роман Меркулов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Меркулов ранее был руководителем проектов ООО «ПромТех Инжиниринг» (Москва) — это предприятие входит в группу компаний «ПромТех Инжиниринг», сотрудничающей, в том числе, с крупными организациями ТЭК. Роман Меркулов будет курировать вопросы архитектуры и градостроительства, земельных отношений, природопользования и экологии.

Этот пост временно занимал Алексей Усов. Как ранее сообщало «URA.RU», чиновник написал заявление и вернулся на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства.

В мэрии Сургута произошло еще одно назначение. Новым начальником управления физической культуры и спорта стал Шамиль Лукманов, ранее работавший заместителем руководителя этого управления.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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