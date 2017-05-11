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11 мая 2017
10 мая 2017
09 мая 2017
11:05  11 мая 2017 0

Зауральцы налаживают связи в Африке. Шадринск обрел побратима в одной из республик

Шадринск будет дружить с городом Абомей-Калавифото: пресс-служба администрации города Шадринска

Город Абомей-Калави в Республике Бенин стал третьим городом-побратимом Шадринска. Соглашение «О дружественных связях и сотрудничестве» было подписано сторонами 10 мая в Дмитровском районе Московской области, сообщили в пресс-службе мэрии города на Исети.

Документ подписали глава Шадринска Людмила Новикова и мэр Абомей-Калави Жорж Бада. Переговоры об установлении побратимских связей велись с февраля этого года. Предпосылкой договора стал меморандум о развитии сотрудничества между ассоциацией малых и средних городов России и представителями посольств стран Африканского континента.

Глава города Людмила Новикова и мэр Абомей-Калави Жорж Бада подписали соглашение о сотрудничестве
фото: пресс-служба администрации города Шадринска

Побратимство предполагает развитие торгово-экономического сотрудничества, а также обмен делегациями в культурной, спортивной и туристической сферах. Стороны намерены рассмотреть и возможность проведения дней и недель дружбы города Абомей-Калави в Шадринске и города Шадринска в Абомей-Калави, отметили в пресс-службе.

Город Абомей-Калави — крупнейший муниципалитет Атлантического департамента Бенина, является самым густонаселенным городом республики, в котором проживает 700 тыс. человек. «У нас есть самое главное, что необходимо нашей экономике — профессиональный персонал и огромный рынок. Абомей-Калави известен в Бенине как один из самых динамично развивающихся экономических центров, имеющий большой инвестиционный потенциал. Мы готовы создать все возможные условия нашим партнерам для эффективной и плодотворной работы», — отметил Жорж Бада.

У Шадринска есть еще два побратима — это город Учалы (республика Башкортостан) и город Феодосия (республика Крым).

Анна Бояркина
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