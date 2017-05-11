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Главные новости Челябинской области
12:30  11 мая 2017 0

Челябинский полицейский насмерть сбил пешехода

Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
В обстоятельствах ДТП с участием челябинского полицейского разбираются в главкеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ГУ МВД по Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого погиб пешеход, чья личность пока не установлена. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка региона, трагический инцидент произошел 10 мая в 23 часа 55 минут на 28 километре автодороги «Западный обход Челябинска» в Сосновском районе.

43-летний сотрудник правоохранительных органов управлял иномаркой, когда проезжую часть в неположенном месте переходил мужчина. Данный участок дороги был не освещен. Иномарка сбила пешехода, на вид ему 35-45 лет, мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. В момент ДТП сотрудник полиции был не на службе и трезв.

В случае установления вины полицейского он будет уволен со службы из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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