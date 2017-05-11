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13:26  11 мая 2017 0

Жители Надыма взбунтовались против ограничения продажи алкоголя

Надымчане не хотят сокращать время продажи алкоголяФото пресс-службы администрации Надымского района

Жители Надыма не хотят сокращать часы продажи алкоголя. На расширенной встрече при главе района они высказались против инициативы окружных законодателей, мотивируя свое решение возможным ростом подпольного рынка алкоголя, сообщает пресс-служба администрации Надымского района.

На встрече присутствовали депутат ямальского Закособрания Марат Абдрахманов, глава Надымского района Леонид Дяченко, депутаты райдумы и городского собрания депутатов, предприниматели, представители администрации и полиции.

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Депутат районной думы Сергей Попов предложил альтернативу: «Выступить с депутатской инициативой перед Законодательным Собранием ЯНАО по включению в перечень торговых точек, куда закрыт доступ несовершеннолетним, магазинов смешанных товаров. К таковым в Надыме относятся сетевые магазины „Красное и белое“. Создать равные для всех предпринимателей возможности, исключить визуализацию алкогольной продукции, которая находится рядом с продовольственными товарами первой необходимости», — заявил депутат.

Сейчас на Ямале проходит мониторинг общественного мнения по поводу сокращения часов продажи алкоголя. С такой инициативой выступила группа депутатов. Они предложили не продавать спиртное в магазинах с 9 вечера до 11 утра. Сейчас запрет действует с 10 вечера до 10 часов утра. Законопроект планировали принять в первом чтении на апрельской сессии Заксобрания, но в последний момент депутаты испугались негативных высказываний в социальных сетях и большинством голосов отложили его рассмотрение для изучения общественного мнения.

Вячеслав Егоров
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