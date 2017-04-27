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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
09:45  27 апреля 2017 5

Депутаты Ямала поспорили в свой профессиональный праздник из-за алкоголя

Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, голубенко александр, заксобрание янао, депутаты
ЛДПР не удалось уговорить коллег в Заксобрании Ямала включить повестку "алкогольный" вопросФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Заседание ямальского Заксобрания в четверг, 27 апреля, началось со споров. Как и ожидалось, из повестки исключили вопрос о сокращении часов продажи алкоголя. Это вызвало недовольство со стороны его авторов. Депутаты потребовали вернуть закон в повестку.

Авторы законопроекта (в их числе либерал-демократ Иван Вершинин, справоросс Валерий Степанченко) напомнили, что документ полностью соответствует федеральной концепции борьбы с алкоголизацией. Они предложили рассмотреть его в первом чтении, а дальше уже решать разногласия и мониторить общественное мнение. Речь о соцопросах зашла потому, что именно негативные комментарии в соцсетях стали одним из аргументов для отсрочки рассмотрения документа. Иван Вершинин рассказал об опасениях, что законопроект отложат навсегда.

Возразил единоросс Марат Абрахманов. Он заявил, что депутаты принимают законы для людей, поэтому важно учесть общественное мнение, услышать точку зрения полиции и соседних регионов. Он обещал, что как только будут собраны все мнения, в том числе и комментарии от полиции, законопроект вернется в повестку.

«На выходе мы получим закон не только о сокращении часов продажи, а даже более глубокий, ужесточающий, в том числе, и правила по местам продажи» — сказал г-н Абдрахманов.

В результате голосования парламентарии большинством голосов отказались включать вопрос в повестку. Поддержали инициативу только три депутата.

Законопроект предусматривает запрет на продажу алкоголя с 9 вечера до 11 утра. Сейчас алкоголь не продают с 10 вечера до 10 утра. Предложение родилось после высказывания полпреда губернатора Ямала в Ноябрьске Павла Доронина.

В четверг, 27 апреля, депутаты Заксобрания Ямала также поздравляют друг друга с днем российского парламентаризма.

Юлия Фролова
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