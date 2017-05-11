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11 мая 2017
10 мая 2017
14:22  11 мая 2017 2

Убийца семьи чиновника в Кургане заявил о своей причастности к ИГИЛ

Приговор Станиславу Черепахе Областной суд Курган, курганский областной суд
Первтое слушание по делу прошло в областном судеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Обвиняемый в тройном убийстве в Европейском поселке под Курганом житель Узбекистана Сохибжон Мамасолиев заявил, что является членом запрещенной в России группировки ИГИЛ. Это заявление он сделал во время первого судебного заседания в Курганском областном суде.

По словам пресс-секретаря суда Елены Штенке, именно причастностью к экстремистской группировке Мамасолиев объяснил свое желание отказаться от услуг адвоката. Однако это заявление судом было отклонено, поскольку обвиняемый в серьезных преступлениях по закону не может обходиться без услуг защитника.

В ходе заседания были заслушаны аргументы прокуратуры, выступили свидетели. Мамасолиев признал свою вину. Было принято решение продлить срок содержания его под стражей еще на полгода. Следующее судебное заседание состоится 29 мая.

Начальник отдела фонда социального страхования Курганской области Олег Евсеев, его жена и 19-летняя дочь, студентка Елизавета, были убиты у себя дома 15 ноября 2016 года. Подозреваемого в убийстве рабочего, который помогал в строительстве коттеджа, задержали через двое суток в Кургане.

Татьяна Жаткина
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