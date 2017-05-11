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11 мая 2017
16:17  11 мая 2017 0

Депутат-банкрот Гаффнер начал судиться из-за четырех тысяч рублей

Илья Гаффнер, интервью. Екатеринбург, гаффнер илья
Гаффнер не согласился со штрафом в 4 тысячи рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский депутат-банкрот Илья Гаффнер пытается оспорить штраф в 4 тысячи рублей и предупреждение, которые ему выписал региональный арбитражный суд за махинации с парламентской зарплатой и банковскими карточками.

В феврале 2017 года прокуратура Ленинского района Екатеринбурга подала в арбитражный суд два административных иска против Гаффнера. В ведомстве «URA.RU» рассказывали, что депутат, признанный банкротом, с большим опозданием передал своему финуправляющему банковские карты и, будучи депутатом прошлого созыва, написал заявление, чтобы получать зарплату наличными, а не на карту. В итоге суд оштрафовал Гаффнера на четыре тысячи за сокрытие доходов, а за препятствование деятельности финуправляющего он получил предупреждение.

10 мая депутат-банкрот подал апелляционные жалобы по обоим делам. Журналист агентства дозвонился до Ильи Гаффнера, но тот предпочел оставить тему «без комментариев».

Гаффнер был официально признан банкротом в июле 2016 года. В счет погашения долгов была открыта процедура реализации его имущества. В апреле 2017 года долги Гаффнера перед банками выкупило ООО «Приоритет» — предприятие, учредителем которого является жена депутата гордумы Олега Хабибуллина. По данным «URA.RU», это была сделка, которая помогала Гаффнеру уйти от потери всего имущества.

Политик прославился своим антикризисным советом «надо меньше питаться». В сентябре 2016 года Гаффнер победил на депутатских выборах в качестве самовыдвиженца и продолжил работать в Заксобрании Свердловской области.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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