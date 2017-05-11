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11 мая 2017
17:00  11 мая 2017 0

На озере Лох-Несс снова видели чудовище. ВИДЕО

Ранее туристы неоднократно замечали монстра на берегу Лох-НессаФОТО: Wikipedia

Знаменитое лох-несское чудовище вновь напомнило обо о себе миру. На этот раз монстр попал в объектив видеокамеры туриста из Уэльса Роба Джонса, прогуливавшегося по берегу озера.

Турист Роб Джонс смог запечатлеть чудовище 7 мая, когда во время прогулки со своими друзьями он увидел, как наперерез катеру движется гигантское живое существо. По признанию автора видео, в момент съемки он сильно волновался и пытался заснять монстра как можно ближе. Предвосхищая нападки со стороны зрителей, Джонс уточняет, что в день инцидента никто в его компании много спиртного не пил, и полностью исключает вероятность галлюцинаций.

Отметим, только в прошлом году чудовище видели не менее 10 раз, поэтому все туристы, отправляющиеся к озеру к озеру Лох-Несс, вооружаются камерами и смартфонами. Всего же с 1996 года зафиксировано 1082 случая появления Несси, напоминает «Nation News».

Сергей Макеев
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