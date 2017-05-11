16:55 11 мая 2017 0

С 5 мая WeChat был недоступен для российских пользователей Фото: Sam Azgor/Flickr.com

Роскомнадзор снял блокировку с мессенджера WeChat, который ранее отказался регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ). Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Согласно информации Роскомнадзора, блокировка с самого популярного китайского мессенджера была снята после того, как WeChat предоставил все необходимые данные для внесения компании в реестр ОРИ.

Помимо китайского мессенджера в реестр были внесены компания-разработчик видеохостинга Vimeo LLC и браузер Opera Software, предоставляющий встроенный VPN-сервис, который позволяет открывать заблокированные властями разных стран сайты, уточняет издание РБК.