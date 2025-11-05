Логотип РИА URA.RU
Стало известно о роковом решении Киева по поводу Покровска

Военный ВСУ Бескрестнов: Киев принял решение удерживать Покровск до конца
05 ноября 2025 в 23:44
Военнослужащий ВСУ «Флеш»: принято решение удерживать Покровск до последнего

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинское военно-политическое руководство приняло стратегическое решение об удержании окруженного Покровска до последнего, направляя в образовавшийся «котел» все имеющиеся в распоряжении резервы. Данную информацию обнародовал военнослужащий вооруженных сил Украины, специалист в области беспилотных летательных аппаратов и систем связи Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флэш». 

«Принято военно-политическое решение об удержании Покровско-Мирноградской агломерации в течение максимально продолжительного периода времени. С этой целью будут задействованы все имеющиеся резервы», — опубликовал военнослужащий ВСУ Бескреснов в своих аккаунтах в соцсетях.

Данное заявление последовало на следующие сутки после срочной поездки президента Украины Владимира Зеленского на Покровское направление. Глава государства прибыл туда в сопровождении главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского и руководителя президентского офиса Андрея Ермака. По всей видимости, окончательное решение было принято именно в ходе этого визита. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

