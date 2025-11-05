Мишустин провел перестановку в ФАС
Мишустин освободил Кашеварова от должности заместителя руководителя ФАС
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Андрея Кашеварова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Чиновник покинул пост по собственному желанию. На освободившуюся позицию назначен Антон Тесленко, следует из распоряжений, опубликованных на официальном портале правовой информации.
«Освободить Кашеварова Андрея Борисовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе. Назначить Тесленко Антона Викторовича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы», — говорится в документах правительства РФ от 5 ноября 2025 года.
Андрей Кашеваров работал в ФАС на руководящих позициях несколько лет и курировал ключевые направления деятельности антимонопольного регулятора. Антон Тесленко приступит к исполнению обязанностей заместителя руководителя ФАС в ближайшее время, сообщает официальный портал правовой информации.
