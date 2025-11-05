Бобровая Луна продлится три дня Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

С 5 ноября россияне могут наблюдать уникальное астрономическое явление — суперлуние, когда Луна приближается к Земле на минимальное расстояние 356 961 км. В связи с этим естественный спутник в небе будет светить особенно ярко, причем заметить это можно невооруженным глазом на протяжении трех дней. Как выглядит яркая Луна, которую еще в простонародье называют Бобровой — в фоторепортаже URA.RU.

Наступает ночь и вновь царит Луна: земное притяжение

Большое и яркое суперлуние в 2025 году можно наблюдать с 5 ноября. Именно в этот день максимально близкое расстояние между Землей и спутником — всего 356 961 км. Как рассказала журналистам астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, ближайшие три дня Луна будет светить на небе на 10% и этого уже будет достаточно, чтобы увидеть изменения невооруженным глазом при ясной погоде.

По данным Московского планетария, 5 ноября полная Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 000 км. В 2025 году это самое близкое сближение планеты с ее естественным спутником.

Астрономия глазами индейских племен

Суперлуние также в простонародье называют «Бобровой Луной». Это название пришло от индейских племен, которые давали полнолуниям имена, отражающие сезонные явления. Активность бобров в период поздней осени, когда они активно застраивали плотины и запасают корм и послужила причиной для названия полнолуния в честь этих животных.