СМИ выяснили, что Сурков контролирует политику ДНР и ЛНР

17:45 11 мая 2017 0

По данным Reuters, Сурков регулярно встречается с лидерами ополчения Донбасса Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Помощник президента РФ Владислав Сурков осуществляет тотальный контроль за политическими процессами в Донбассе и лично принимает решения о назначениях и отставках в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом агентству Reuters сообщили три источника, ранее работавшие в руководстве республик.

«Любой звонок из Москвы… расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно», — рассказал агентству один из лидеров восстания в Донецке Алексей Александров.

Два других собеседника Reuters подтвердили эту информацию на условиях анонимности. В частности, они сообщили, что Сурков принял решение об отзыве из Донецка Александра Бородая и Игоря Стрелкова, являвшихся основными действующими лицами в начале донбасских событий.

Источники агентства сообщают, что Сурков регулярно получает отчеты о событиях на юго-востоке Украины от своих доверенных лиц. По их мнению, помощник президента Путина сыграл ключевую роль при назначении Александра Захарченко на должность главы ДНР.

В беседы с журналистами Reuters Бородай заявил, что Захарченко был рекомендован им Суркову, поскольку в тот момент Кремль хотел найти лидера ополчения среди местных жителей, чтобы продемонстрировать западным странам народный характер восстания. Другие источники агентства считают, что Захарченко назначен на должность в силу легкой управляемости. При этом они подчеркивают, что все неугодные лидеры ополчения были выдавлены с Донбасса под угрозой физической расправы и лишения свободы.



Reuters уточняет, что сам Сурков и пресс-служба Кремля не ответили на вопросы издания.