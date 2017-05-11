18:58 11 мая 2017 0

Дмитрий Киселев вынужденно сменил имидж Фото: wikipedia.org

Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь» появился с разбитым лицом. Журналист признался, что получил ссадины во время отдыха в Коктебеле.

«Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию», — пошутил журналист, его слова приводит сайт «Вести.ru».

Киселев рассказал, что на даче в Коктебеле он высаживал маслины и их стволы натянул веревкой, чтобы они крепче стояли, однако споткнулся об одну из них и упал. «Растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — указал журналист на множественные ссадины.

При этом из-за вынужденной смены имиджа Дмитрий Киселев не страдает. Он отметил, что «женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке».