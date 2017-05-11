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11 мая 2017
19:30  11 мая 2017 0

Совбез: террористы могут устроить в России химические атаки

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм. , террорист
Террористов нельзя подпускать к химоружиюФото: Flickr

Совбез России предупредил о росте угрозы террористических химатак в стране. Как сообщил помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов, угроза связана с неоднократными фактами применения химических веществ международными террористическими группировками.

Павлов подчеркнул, что спецслужбам необходимо провести «упреждающие меры, направленные на выявление, предупреждение и пресечение доступа террористов к ядерным, радиоактивным, химическим и биологическим материалам», сообщает РИА «Новости».

Помощник секретаря Совета безопасности признал, что на данный момент существуют сложности в противодействии идеологии терроризма, которая получила распространение в Интернете. По словам Павлова, для пресечения распространения террористической пропаганды нужны усилия всего мирового сообщества. Одной из мер может быть создание межгосударственной правовой базы, которая будет пресекать действия террористов в Сети.

Бороться с терроризмом мешают и двойные стандарты, которые практикуют ряд западных стран, что «существенно сужает рамки сотрудничества», уточнил Павлов.

Нина Калинина
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