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11 мая 2017
21:18  11 мая 2017 0

Участник «Евровидения» из Болгарии ездил в Крым «не по своей воле». СБУ отказалось наказывать Костова

Кристиан Костов останется участником конкурсаФото: Скрин YouTube
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Служба безопасности Украины не станет наказывать участника конкурса «Евровидение» от Болгарии Кристиана Костова за то, что он летом 2014 года посещал Крым. В СБУ отметили, что Костов участвовал в концерте в детском лагере «Артек» в Гурзуфе еще до вступления в силу закона о пересечении границы, принятого в конце 2014 года.

При этом погранслужба страны сообщила, что артист на момент посещения полуострова был несовершеннолетним и «не мог принимать самостоятельных решений», пишет RT.

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Как уточнила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, решение о запрете въезда на Украину принимается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере миграции, СБУ или органами пограничного контроля.

Кристиан Костов родился в Москве, здесь он начал выступать в группе «Непоседы». В 2014 году Костов стал финалистом первого сезона российского телепроекта «Голос. Дети», а через год занял второе место в болгарском шоу Х-Factor.

Нина Калинина
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