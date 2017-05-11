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11 мая 2017
11:48  11 мая 2017 0

«СБУ, просыпайтесь!» Один из фаворитов «Евровидения» выступал в Крыму

Самый молодой участник Евровидения может не дойти до сценыФото: EuroVisionary

Один из участников международного музыкального конкурса «Евровидение.2017», который сейчас проходит в Киеве, в 2014 году выступал в летнем лагере «Артек» на территории Крыма. Об этом Службе безопасности Украины сообщил известный блогер Анатолий Шарий.

Речь идет о 17-летнем Кристиане Костове, который представляет на музыкальном состязании Болгарию. «СБУ, просыпайтесь! И что вы теперь будете делать?» — поинтересовался Шарий у представителей СБУ.

Между тем ранее европейские букмекеры называли Кристиана Костова, который вышел в лидеры по количеству ставок, одним из фаворитов конкурса. По мнению букмекеров, отдать голоса Костову, в прошлом участнику российского детского «Голоса», могут россияне, протестующие против решения Украины не пускать в Киев Юлию Самойлову. Певице, напомним, отказали во въезде на Украину именно из-за выступления в Крыму. В итоге Россия не попала на конкурс в 2017 году.

Лев Истомин
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