Тюменская модель променяла Тимати на сына президента. ФОТО

07:47 12 мая 2017 2

Шишкова нашла замену Тимати Фото: Instagram Алены Шишковой

Бывшая гражданская супруга известного рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова завела роман с 19-летним Юрием Осиповым, который является сыном экс-президента Российской Академии Наук. Снимки пары на этой неделе опубликовали в Сети.

Несмотря на то, что блондинка утверждала, что фото сделаны на очередных съемках, друзья пары уверены, что их связывает не только работа, но и близкие отношения, пишет издание «Дни.ру». «Да, они встречаются, и они счастливы», — рассказали журналистам друзья модели, добавив, что не могут рассказать, когда именно начался роман молодых людей, но на сто процентов уверены, что все происходящее — не постановка, а настоящие чувства. Этот факт подтверждает опубликованный Осиповым месяц назад снимок, на котором он в ресторане целует Шишкову. Отметим, что у Тимати и известной модели растет общая дочь Алиса, из-за чего им приходится регулярно общаться.

До Осипова после расставания с Тимати Алена Шишкова недолгое время встречалась с футболистом Антоном Шуниным.