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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:29  12 мая 2017 0

Инвалиду на Урале сломали ребра битой с надписью «Аргумент». ФОТО

Напавшим на мужчину грозит до 10 лет колонииФото: ГУ МВД России по Свердловской области

Силовики в Камышлове расследуют дерзкое нападение на неработающего инвалида второй группы 1978 года рождения. Мужчина был доставлен в центральную районную больницу со сломанными ребрами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сыщики установили, что на пострадавшего возле гаражного массива напали с битой двое мужчин, которые избили его, отобрали два сотовых телефона и скрылись в неизвестном направлении.

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Подростки предположительно избили инвалида битой с надписью «Аргумент» Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

«Субъективный портрет подозреваемых составить не удалось, так как потерпевший описать нападавших не смог, но заверил, что обязательно узнает своих обидчиков», — пояснили в ведомстве. В результате были задержаны подозреваемые — неработающие приятели. Один из них 1998 года рождения ранее был судим за кражу, второй, 1994 года рождения, проблем с законом не имел.

«В ходе осмотра места жительства данных граждан обнаружены и изъяты сотовые телефоны потерпевшего и алюминиевая бита», — отметили в МВД. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», им грозит до десяти лет лишения свободы.

Виктор Кудряшов
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