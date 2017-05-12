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12 мая 2017
12:09  12 мая 2017 0

Пользователи Сети увидели в ссадинах на лице Киселева «руку Госдепа»

Киселев., киселев дмитрий
Журналисту пришлось срочно оправдыватьсяФото: www.facebook.com/Dmitry.Kiselev.ru

Пользователи Интернета выдвигают собственные версии по поводу природы происхождения ссадин на лице у телеведущего программы «Вести Недели» Дмитрия Киселева. Так, в соцсетях появились догадка, что журналиста поймали и избили представители американского Госдепа, которые решили отомстить за репортажи Киселева, пишет издание «Дни.ру».

«Дотянулся-таки Госдеп», — написал один из пользователей. «Берегите себя!» — с сочувствием пишут другие.

Ранее URA писало, что телеведущий Дмитрий Киселев всполошил публику, появившись на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь» с разбитым лицом.

Позже журналист рассказал, что получил травмы на даче в Коктебеле, где занимался посадкой маслин.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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