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12 мая 2017
Главные новости 
12:52  12 мая 2017 3

Велосипедистка, показывающая мир умирающей таксе, добралась до Прикамья. ФОТО

Пара путешественников напоминает героев фильма "Достучаться до небес"Фото: группа Анны Смолиной ВКонтакте

Девушка из Набережных Челнов Анна Смолина, которая путешествует по стране на велосипеде, чтобы показать мир своей умирающей таксе Капе, добралась до Прикамья.

«В полях видела зайца: сам серый, а хвост с внутренней стороны белый — этим и спалился. Удирал от меня, дуралей, будто я за ним охотилась.», — написала путешественница в своей группе во «ВКонтакте».

Путешествие на велосипеде стартовало 1 мая под девизом «А чего дома сидеть?». За 11 дней девушка смогла осилить 553 км, добравшись до Перми. Вместе с путешественницей едет ее 13-летняя такса, которая страдает от прогрессирующего онкологического заболевания.

«Это своеобразный квест в последний путь», — описала цель путешествия по России Анна Смолина.

Фото: Анна Смолина, «ВКонтакте»
Путь начался в Челнах
Фото: группа Анны Смолиной

Лев Истомин
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