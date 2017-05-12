Козицыну отдадут башню "просто так"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Свердловская область планирует внести телебашню и участок земли под ней в уставный капитал акционерного общества «Ледовая арена». АО еще не создано, область лишается «живых» денег.
Свердловская область станет соучредителем акционерного общества «Ледовая арена», куда внесет самый известный недострой области и участок земли под ним. Информация об этом содержится в проекте нормативного-правового акта, который изменяет программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. (документ)
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Другие участники акционерного общества «Ледовая арена» пока неизвестны. В базе «Контур.Фокус» есть только одна организация с подобным названием — это МАУ «Ледовая арена им. Александра Козицына».
О том, что на участок возле телебашни размером около 4,8 гектара стоимостью 652,8 млн рублей, возможно претендует УГМК, стало известно в начале апреля. Тогда от участия в торгах, которые готовились около полугода, отказался единственный претендент на недострой — компания «Атомстройкомплекс». В свое время покупателя на телебашню нашли с большим трудом: как рассказывал глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, его лично вызывал тогдашний глава правительства области Денис Паслер и просил купить телебашню. «Атомстройкомплекс» готов разместить до 120 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости, предполагались консервация самой башни и ее дальнейшее приспособление. Региональные власти не требовали сносить телебашню, также сам «Атом» выступил против этого, заявляя, что уничтожение башни «не поймет общественность».
В марте появились слухи, что торги по телебашне будут в ближайшее время остановлены. По данным «URA.RU», аукцион был заблокирован УГМК — якобы из-за конфликта с «Атомстройкомплексом» вокруг строительства апарт-отеля в центре Екатеринбурга. 3 апреля появилась информация, что УГМК готова построить на месте телебашни ледовый дворец, однако решение до конца принято не было.
Проект, если он будет принят, вносит и другие изменения в программу приватизации госсобственности. Так, предполагаемый размер поступлений государственной казны Свердловской области от приватизации государственного имущества Свердловской области в 2017 году составит 2 461 840,0 тыс. рублей. Ранее заявлялось, что доходы облбюджета от приватизации в 2017 году составят 1,7 млрд рублей. Внеплановые доходы государственной казны Свердловской области поступят в качестве ценных бумаг таких АО, как «Телевизионная сеть», «Уральский университетский комплекс», «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец», «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» и «Ледовая арена». Сейчас документ размещен на портале МУГИСО, до 18 апреля он должен пройти антикоррупционную экспертизу. Позже его примет региональное заксобрание.