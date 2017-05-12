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Главные новости Югры
14:23  12 мая 2017 0

Прокуратура наказала руководство югорской школы, где массово заболели дети

Первый форум прокуратуры часть 1 Курган, прокуратура, погоны, генерал-лейтенант
Прокуроры обнаружили нарушения из-за которых заболели школьникиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурорская проверка по факту массового заболевания школьников Ульт-Ягунской школы завершена, виновные в вирусном инфицировании 36 школьников получили дисциплинарные наказания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры, надзорное ведомство провело проверку по факту массового заболевания школьников, обучающихся в МБОУ «Ульт-Ягунсккая СОШ». Установлено, что в марте 2017 года с вирусной инфекцией в медицинские учреждения обратились 36 детей. Проверка показала, что в указанном образовательном учреждении пренебрегали санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике гриппа и ОРВИ. В медицинских книжках работников отсутствовали отметки своевременного прохождения вакцинации против гриппа. Также своевременно не было принято решение о приостановлении работы школы в целях предупреждения распространения инфекции, не были организованы дополнительные противоэпидемические мероприятия. Кроме того, были зафиксированы нарушения со стороны Федоровской городской больницы, которая нарушила сроки экстренного извещения Роспотребнадзора об инфекционных заболеваниях.

В настоящее время заболевшие дети выздоровели, нарушения устранены, а виновные лица понесли дисциплинарное наказание. Кроме того, должностные лица школы и больницы привлечены к ответственности по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей) и ст. 19.7 КоАП РФ (несвоевременное предоставление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом).

Напомним, что вспышка инфекции произошла в марте 2017 года. В результате действия вируса на больничных койках оказались 36 школьников.

Игорь Волосин
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