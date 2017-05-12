Дети сломали позвоночники на батуте в Екатеринбурге

16:37 12 мая 2017 0

Присутствие инструктора не гарантирует безопасность прыжков на батуте Фото: группа ВК Батутный парк ОТРЫВ Екатеринбург

Сразу два несчастных случая с промежутком в несколько дней произошли в Екатеринбурге. Мальчик и девочка — одноклассники из одной школы, получили компрессионные переломы позвоночника в батутном парке «Отрыв». Об этом сообщили в редакцию читатели «URA.RU».

Екатеринбуржец Дмитрий Старков рассказал о несчастном случае, произошедшим с его 10-летним сыном.

«Мы гуляли всей семьей, и сын Данила пошел попрыгать на батуте. Там был инструктор, все было в порядке, он не падал, но через какое-то время подошел и пожаловался, что болит спина и не может дышать, задыхается, — рассказал „URA.RU“ Дмитрий Старков. — Он немного полежал, боль утихла, и мы пошли дальше гулять. Но постепенно боль вернулась, стала сильнее. Через неделю поехали в девятую детскую больницу и там узнали о том, что у сына компрессионный перелом 6, 8, 9, 11 позвонков».

Мальчика сразу госпитализировали, ближайшие полгода ему предстоит ходить в компрессе. Причем можно будет лишь стоять или лежать, садиться категорически запрещено.

Через две недели в том же батутном парке «Отрыв» на улице Щербакова получила компрессионный перелом одноклассница Данила.

«Я отпустила Алену вместе с родительницей и еще двумя детьми в батутный парк. Вечером дочка мне ничего не сказала, лишь на другой день пожаловалась на боли в спине. Она у меня такая: никогда не жалуется. Раз уж сказала, значит дело действительно серьезно», — рассказала «URA.RU» мама девочки Яна Швецова.

По словам женщины, своевременное лечение не началось из-за педиатра. Врач назначила девочке анализ мочи, а на просьбы матери дать направление к травматологу, так как болит спина, ответила отказом. В конце концов спустя несколько дней Швецовы сами пошли к хирургу, был сделан рентгеновский снимок, который показал перелом позвоночника. В тот же день Алену госпитализировали в девятую детскую больницу. Выяснилось, что у нее компрессионный перелом 4, 5, 6 и 7 позвонков.

«Я после этого пошла к заведующей поликлиники, и она пообещала, что проведет проверку на предмет профпригодности педиатра. Не знаю, чем там закончится», — продолжает Яна Шевцова.

Врач-травматолог из поликлиники Ирина Адоньева рассказала «URA.RU», что только за последний месяц к ней приходили четверо детей, травмировавшихся на батутах. У одного оказались ушибы, а троих с компрессионным переломом пришлось отправить в больницу.

«Я начинаю приходить к выводу, что батуты для детей представляют серьезную угрозу. Ведь перелом позвоночника может в будущем отразиться на нарушении осанки, болях в спине, развитии раннего остеохондроза», — считает Ирина Адоньева.

Чаще всего детей, получивших травмы на батутах, привозят в детскую больницу № 9.

«В месяц в больнице бывает 2-3 пациента с травмами, полученными на батутах. Степень травмированности разная, иногда требуется оперативное вмешательство. Это без учета тех, кто обращается с более легкими проблемами в травмпункты, — рассказала „URA.RU“ пресс-секретарь управления здравоохранения Екатеринбурга Екатерина Макашина. — Причем проблема эта круглогодичная, так как помимо уличных батутов, работающих в теплое время года, есть еще и в торговых центрах, функционирующих и зимой».

По словам Дмитрия Старкова, отца пострадавшего ребенка, столкнувшись с проблемой, он узнал о том, как много детей «ломаются» на батутах. Он позвонил в батутный парк, говорил с Екатериной, которая представилась администратором. Девушка сказала, что прежде у них никогда ничего подобного не было, а тут два случая подряд.

«Екатерина сказала, что проведут работу с инструкторами. Однако смысла в этом нет — у меня парень спортсмен хоккеист и перелом произошел, когда инструктор ему показывал, как правильно прыгать. То есть более идеальных условий не представляю. Я ведь понимаю, что произошел несчастный случай, не прошу компенсации. Хочу лишь внятных предупреждений на их билетах о травмоопасности, чтобы дети меньше ломались. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили», — продолжает Дмитрий Старков.

Редакция «URA.RU» связалась с администратором батутного парка «Отрыв» Екатериной.

«Несчастные случаи у нас бывают крайне редко, но ведь они не только у нас, они у всех происходят. В городе работают два батутных парка — „Отрыв“ и „Разгон“, да еще в разных торговых центрах есть батуты. Что-то иногда у всех случается», — сказала Екатерина.