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12 мая 2017
Главные новости Москвы
15:54  12 мая 2017 0

В России ужесточают правила опеки над детьми. «Сейчас раздаем всем подряд»

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, дети, дети со спины, мальчик и девочка
Брать детей под опеку смогут только родственникиФото: Pixabay.com

Депутаты Госдумы РФ предлагают передавать детей под опеку только родственникам. Парламентарии при разработке законопроекта исходили из того, что часто опекуны берут детей под опеку исключительно ради корыстных целей.

Как считают авторы инициативы — член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, деньги, которые выделяются из бюджета, становятся лакомой добычей для недобросовестных граждан, и воспитанием детей они, по сути, не занимаются, сообщает RT.

«А сегодня мы так „раздаём“ детей всем подряд. Те, кто хочет взять на воспитание ребенка из детдома, должны его усыновить», — считает Вострецов, слова которого приводит «Федеральное агентство новостей».

Депутат отметил, что неразборчивое установление опеки над детьми может приводить к случаям педофилии со стороны попечителей, незаконному использованию ими детского труда, сексуальному рабству, а также содержанию родных детей на деньги опекаемых.

В законопроекте также указано, что в одну семью под опеку предлагается давать не более 2-3 детей, кроме того, один из опекунов должен быть младше 50 лет, уточняет «Национальная служба новостей». Документ будет вынесен на обсуждение круглого стола в Госдуме в конце мая или начале июня.

Нина Калинина
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