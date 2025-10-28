Сохранить семью: адвокат Жорин сделал заявление после суда Джигана и Самойловой

Супруги уже оказывались на грани развода, но смогли сохранить семью Фото: Belkin_Aleksey / news.ru / Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) в суде по бракоразводному процессу с Оксаной Самойловой, сделал заявление. В беседе с URA.RU правозащитник намекнул, что у супругов есть шанс сохранить семью.

«Сегодня мы заявили ходатайство о предоставлении срока на примирение. Это ходатайство будет рассмотрено 17 ноября. На следующем заседании мы просим предоставить срок на примирение равный 3 месяцам», — сообщил Жорин.

28 октября в суд явилась только Оксана Самойлова. Она заявила, что для примирения с мужем ему нужно повзрослеть, но этого не случится. Каких-либо действий в эту сторону она ждала 17 лет. В свою очередь Джиган на запрос URA.RU не ответил.

