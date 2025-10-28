Сохранить семью: адвокат Жорин сделал заявление после суда Джигана и Самойловой
Супруги уже оказывались на грани развода, но смогли сохранить семью
Фото: Belkin_Aleksey / news.ru / Global Look Press
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) в суде по бракоразводному процессу с Оксаной Самойловой, сделал заявление. В беседе с URA.RU правозащитник намекнул, что у супругов есть шанс сохранить семью.
«Сегодня мы заявили ходатайство о предоставлении срока на примирение. Это ходатайство будет рассмотрено 17 ноября. На следующем заседании мы просим предоставить срок на примирение равный 3 месяцам», — сообщил Жорин.
28 октября в суд явилась только Оксана Самойлова. Она заявила, что для примирения с мужем ему нужно повзрослеть, но этого не случится. Каких-либо действий в эту сторону она ждала 17 лет. В свою очередь Джиган на запрос URA.RU не ответил.
Напомним, звездная пара за годы брака обзавелась четырьмя детьми. На развод подала Самойлова. Причины такого решения пары не раскрывают. К слову, не все верят, что супруги действительно решили развестись, а не делают пиар. Ранее Оксана и Джиган уже оказывались на грани развода, когда рэпер пустился во все тяжкие. Но Самойлова нашла в себе силы и дала супругу еще один шанс.
28 октября 2025 17:54Надоел глупый пиар по поводу сводов-разводов!