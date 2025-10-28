Вологодский губернатор избавится от нелояльных элит в вотчине «Северстали»

Губернатор Филимонов меняет главу Череповецкого округа Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вологодский губернатор Георгий Филимонов избавляется от нелояльных элит в вотчине «Северстали». Он намерен инициировать отставку главы Череповецкого округа Петра Крашенинникова. Для этого в муниципалитет направлены замгубернатора по внутренней политике Евгений Тютюков, а также первый замгубернатора Иван Иноземцев. О визите чиновников сообщил сам губернатор.

«Мы меняем главу, потому что нужно оперативно выполнять поручения губернатора и уметь решать проблемы ЖКХ. Это и подготовка к отопительному зимнему периоду, и получение паспортов готовности. Много нареканий», — заявил Филимонов в своем telegram-канале.

По данным инсайдеров агентства из региона, глава округа проявлял излишнюю самостоятельность, что и стало причиной конфликта с Филимоновым. Крашенинников лоббировал на пост председателя думы своего соратника Александра Аксенова в обход губернатора, а также интриговал против мэра Череповца Романа Маслова, сообщают собеседники URA.RU.

«Последней каплей стал коммунальный скандал в селе Ботово и массовые жалобы жителей. Новым руководителем администрации станет глава Сокольского округа Владимир Носков. К его работе у Филимонова нет нареканий», — сообщил политолог Константин Чегин.