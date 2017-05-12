15:47 12 мая 2017 1

Во время следствия сыщики проверили 4,5 тысячи мужчин Фото: Соцсеть

Сыщики Екатеринбурга раскрыли громкое убийство 14-летней школьницы Ольги Медведевой, которое произошло 18 сентября 2011 года. В 8 часов утра тело ученицы 8 класса школы № 57 нашли на школьном стадионе. Вся одежда на ней была вспорота, у девочки было перерезано горло, вырезаны молочные железы и половые органы.

Через два дня после этого в убийстве призналась 43-летняя мачеха девочки Наталья Петухова. Причем во время следственного эксперимента бывшая медсестра показала, как она резала падчерицу.

Петухова тогда рассказала, что убила девочку из-за того, что у нее начали налаживаться отношения с отцом. Мужчина за несколько лет до этого ушел из семьи, а в последнее время Ольга начала с ним видеться. В ту ночь школьница почти до 4 часов утра сидела на улице в компании своих друзей. После этого направилась в соседний дом к мачехе, где в это время проходила пьянка. С тех пор никто ее живой больше не видел.

Тело девочки нашли на школьном стадионе Фото: Соцсеть

Для чего Петухова взяла вину на себя, до сих пор неизвестно. Однако спустя почти шесть лет сыщики раскрыли преступление.

«Даже повидавшие на своем веку много чего страшного оперуполномоченные были в шоке от жестокости, с которой кто-то изуверски изнасиловал и расправился с ребенком. Долгих пять с половиной лет существо, совершившее это убийство, находилось на свободе. И все-таки профессионалы сыскного дела сумели его вычислить и изобличить. Для этого потребовались не только уйма времени, большое количество задействованного личного состава, но и сложные и длительные всевозможные экспертизы и исследования, в том числе ДНК. На причастность к ЧП сыщиками ОВД были проверены алиби порядка 4,5 тысяч мужчин. Вывели на чистую воду подозреваемого и, таким образом, раскрыли преступление лично заместитель начальника „убойного“ отдела УУР ГУ МВД подполковник полиции Владимир Мерзляков и руководитель 1 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК подполковник юстиции Сергей Мальцев», — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По делу убийства школьницы проведен второй после 2011 года следственный эксперимент Фото: Валерий Горелых

Об убийце известно, что его зовут Андрей, он 1969 года. С Ольгой ранее знаком не был, поймал ее на улице. По характеру замкнутый, живет с матерью в трехкомнатной квартире. Официально он не трудоустроен, жил на пенсию женщины, иногда подрабатывал электриком. После развода с бывшей женой и сыном отношения не поддерживает.

Сегодня в суде Ленинского района Екатеринбурга мужчина был арестован.

«По версии следствия, в ночь на 18 сентября 2011 года на территории стадиона школы у дома по улице Белореченская, 25 в Екатеринбурге обвиняемый совершил изнасилование 14-летней девочки, после чего убил потерпевшую, а затем скрылся с места происшествия. Под утро, около 8 часов 20 минут, тело убитой девочки было найдено прохожими, — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Ему предъявлено обвинение по статьям „изнасилование несовершеннолетней“ и „убийство, сопряжённое с изнасилованием“. За совершение указанных преступлений задержанному грозит вплоть до пожизненного лишения свободы».