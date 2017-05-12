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Главные новости Челябинской области
16:14  12 мая 2017 0

Будем увольнять! Дубровский пригрозил отставками челябинским главам

Совет по туризму Дубровский Челябинск, дубровский борис
Расселение аварийного жилья на Южном Урале идет слишком медленноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Борис Дубровский пообещал увольнять глав городов и районов, не справившихся с расселением аварийного жилья. Заявление прозвучало 12 мая в Пласте, где проходил шестой съезд Совета муниципальных образований, передает корреспондент «URA.RU».

«Я не буду держать на „голодном пайке“ сами территории, поскольку живущие там люди ни в чем не виноваты. Просто, если человек не справляется, будет принято соответствующее кадровое решение», — подчеркнул глава региона.

По словам Дубровского, подход ужесточается после заседания Госсовета 4 мая. Президент Владимир Путин поручил регионам разработать постоянные механизмы расселения аварийного фонда, запустив их с 2019 года. «На Южном Урале почти 200 тыс. кв. метров жилья, признанного ветхо-аварийным после 2012 года, и на его расселение требуется порядка 7 млрд 150 млн рублей», — проиллюстрировал Дубровский масштаб проблемы.

Соответственно, до 1 сентября текущего года на Южном Урале требуется полностью расселить 31,4 тыс. кв. метров ветхоаварийки. Из них на почти 12 тыс. кв. метров приходится на Челябинск, 6,5 тыс. кв. метров на Ашинский район и больше 2 тыс. кв. метров на Троицк. Самой болевой точкой является Копейск, где недавно потребовалось политическое решение областных властей.

«Не во всех территориях ситуация позитивная. Я предупреждал глав о персональной ответственности за выполнение заданий по переселению во вверенных территориях, иначе можно подвести всю область. Если возникают проблемы — сигнализируйте, не ждите крайнего срока», — добавил губернатор.

Владимир Васин
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