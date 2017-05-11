13:12 11 мая 2017 0

Копейск накопил рекордный объем аварийного жилого фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Копейск стал лидером по числу неисполненных судебных решений о расселении ветхоаварийного жилья, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области. В 2017 году город получит почти 200 млн рублей из выделенных на эти цели 380 миллионов в 2017 году. Контролировать процесс глава региона поручил региональному омбудсмену Маргарите Павловой.

«Столь остро проблема не стоит ни в одном из муниципалитетов Южного Урала. Больше половины обращений по жилищным вопросам, полученных мной, отправлены жителями Копейска, — пояснила „URA.RU“ Маргарита Павлова. — Сегодня я могу поблагодарить губернатора Бориса Дубровского за политическое, по сути, решение. Благодаря этим деньгами до конца 2017 года Копейск сможет на 30-40% „закрыть“ долги перед жителями ветхоаварийки. Кроме того, к этому времени новый глава города Владимир Можин пообещал предоставить жилье, положенное сиротам».

На сегодня аварийными числится почти 25% жилых домов в Копейске и городских поселках. При этом 700 домов признали таковыми после 2012 года, что не позволило внести их в региональную программу трех последующих лет. Цена полного расселения этого фонда в разы превышает весь бюджет города.

1/3 Примерно так выглядят целые кварталы Копейска и его поселков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С нулевых годов копейчане судились с администрацией, выигрывали процессы, но оставались в своем старом жилье. При этом возникла юридическая коллизия: решения судов имеют приоритет — и терпеливо дожидавшиеся нового жилья горожане постоянно сдвигаются в «хвост» и без того почти не двигающейся очереди. А это дополнительный фактор, провоцирующий конфликты. При этом власти исправно платили штрафы за неисполнение судебных решений, величина которых достигла 26 млн рублей. Главе Копейска Вячеславу Истомину грозило вполне реальное уголовное дело, однако под суд он пошел за иные нарушения. Сейчас судебные приставы ведут около 200 исполнительных производств.

Как именно будут использованы средства, полученные из области, предстоит решать новым властям Копейска. Одним из вариантов решения проблемы могут стать компенсационные выплаты. Как сообщили агентству в службе судебных приставов региона, чуть больше десятка заявителей добилась черед суд замены причитающегося им жилья на деньги, получив в общей сложности 5 млн рублей.