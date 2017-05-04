17:42 04 мая 2017 0

Владимир Путин считает, что главы субъектов должны усилить контроль за расселением аварийных домов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам взять персональную ответственность за расселение жителей аварийных домов. Об этом российский лидер заявил на заседании Госсовета.

«Обращаюсь к губернаторам, которые в сроки явно не укладываются, причем по причинам, о которых мы не раз говорили, в том числе из-за очевидных управленческих промахов. Прошу взять на себя персональную ответственность, коллеги, за ситуацию», — цитирует слова Путина «Национальная служба новостей».

Президент также подчеркнул, что главы субъектов РФ должны сообщить гражданам четкие сроки их переселения из аварийного жилья, а не отправлять на встречи с жильцами своих подчиненных. При этом Путин уточнил, что при реализации программы важны не только сроки, но и качество нового жилья.

Заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития проходит сегодня в Москве. В мероприятии принимают участие врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, глава ХМАО Наталья Комарова, руководитель ЯНАО Дмитрий Кобылкин, а также врио губернатора Пермского края Максим Решетников.