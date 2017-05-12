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12 мая 2017
Главные новости Москвы
16:57  12 мая 2017 0

В Грузии родился поросенок с двумя головами, четырьмя глазами и одним туловищем. ФОТО

Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., свинья, сиськи, поросята
Новорожденный поросенок шокировал пользователей соцсетейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На одной из ферм Грузии свинья родила поросенка-мутанта. Животное появились на свет с двумя головами, четырьмя глазами и одним туловищем.

Автором жутковатой находки стал фермер в одном из сел Кахетии. Он решил проверить, как прошли роды свиньи. Фермера удивило, что обе головы поросенка были хорошо развиты, сообщает Life.ru.

Но, как это обычно бывает, детеныш не сумел долго прожить и умер, уточняет информагентсво Nation News. Сам фермер утверждает, что на момент размещения фото в инстаграме мутант был еще жив. Многие пользователи соцсетей утверждают, что снимок является фейком.

Сергей Макеев
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